Путин: Гамзатов - душа Дагестана и всей России

Опубликовано: 21:38, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэзия Гамзатова это учебник жизни, а сам он - душа Дагестана и России. Стихи Гамзатова вдохновляют россиян, сказал Владимир Путин, посетивший концерт в честь 100-летия со дня рождения поэта.

В этом сентябре поэт Расул Гамзатов мог бы отметить сотый день рождения. Торжественный концерт по случаю юбилейной даты посетил сегодня российский лидер Владимир Путин.

"Наследие Расула Гамзатова выходит далеко за рамки искусства, это, скорее, учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые и самые чувствительные вопросы"

– президент

Гамзатов в своем творчестве обращается ко многих темам, это и история как урок, и патриотизм, и природа, он "дает наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но их мужеству, достоинству и чести", заметил глава государства.

"Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России - он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно"

– Путин

По мнению президента, невозможно преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Гамзатова, «как невозможно переоценить творческий, просветительский и гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей".

"Стихи Гамзатова, так же как и вся наша культура, литература, великая история, вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость"

– Путин

Расул Гамзатов, автор легендарных "Журавлей", родился в Дагестане 8 сентября 1923 года. В 2003 году, 3 ноября, поэта не стало.

В этом году в России проводятся масштабные празднования в честь 100-летия со дня рождения Гамзатова.