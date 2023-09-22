Матвиенко: поэзию Гамзатова нужно включить в школьную программу

Во всех школах страны следует изучать поэзию Расула Гамзатова, таково мнение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
"Я думаю, мы могли бы записать в рекомендациях нашего форума ("Историко-культурное наследие России") предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы включить литературное наследие Гамзатова в программы школ. Да, нужно изучать и российскую классику, и зарубежную классику. Но мы не можем не изучать наследие, поэзию тех, кого считаем великими поэтами, кого считаем гордостью нашей страны"
– Матвиенко
Она добавила, что будет составлено предложение по включению произведений дагестанского писателя в школьную программу во всех регионах России.
В 2023 году отмечается 100 лет со дня рождения Гамзатова. Мероприятия и фестивали, связанные с празднованием памятной даты, проводятся в различных регионах страны и за ее переделами.