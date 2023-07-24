Пункт пропуска на границе Казахстана и России закрывается до 25 августа

Опубликовано: 10:49, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пройти границу между Россией и Казахстанов в Бугристом в ближайший месяц не получится - пункт пропуска закрывается. Автомобилистов просят пользоваться другими пунктами.

На российско-казахстанской границе вскоре будет временно закрыт один из КПП - Бугристое.

"C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна"

– Комитет нацбезопасности Казахстана

Водителям напоминают: границу между двумя странами можно пересечь еще в пяти пунктах пропуска. Время ожидания в связи с перенаправлением потоков может увеличиться, поэтому свой маршрут лучше планировать заранее.