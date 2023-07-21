На границе России и Казахстана образовалась пробка

Опубликовано: 10:44, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пробка стоит сегодня на выезд из России в Казахстан. Время ожидания составляет около четырех часов.

Поток желающих выехать из России в Казахстан через Челябинскую область сегодня большой, на подъезде к границе стоит многокилометровая пробка.

"Автомобильная пробка на выезд из России (граница с Республикой Казахстан) не связана с дорожными работами по устройству слоев износа, которые производятся в обратном направлении (из Республики Казахстан на территории России)"

– управления дорог "Южный Урал"

Машины ждут своей очереди по 3-4 часа и дольше. Водители говорят о том, что автомобили пропускают медленнее обычно в связи с усилением мер безопасности, но официального подтверждения этому нет, отмечает издание 74.RU.

"Ничего не случилось, штатная ситуация, мы работаем. Просто много машин: перед субботой традиционно люди выезжают и въезжают"

– погрануправление ФСБ России по Челябинской области