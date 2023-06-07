Вестник Кавказа

Противотанковые мины нашли на свалке в армянском Эчмиадзине

Противотанковые мины нашли на свалке в армянском Эчмиадзине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайное происшествие случилось в армянском городе Эчмиадзин, о нем пишут армянские СМИ. Несколько десятков мин по неизвестной пока причине оказались выброшены на помойку.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на свалке мусора в армянском городе Эчмиадзин (Армавирская область), сообщают армянские СМИ.

По данным Shamshyan. сom, речь идет о 31 противотанковой мине.

"Часть боеприпасов необходимо уничтожить, остальная часть была в непригодном состоянии"

– издание

По факту ЧП открыто уголовное дело. В ходе расследования будет установлено, как мины попали в неподходящее им место.

Напомним, в ноябре прошлого года на трассе в Котайкской области был найден целый арсенал. Там лежали автоматы и ружье, а также боеприпасы к ним.

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