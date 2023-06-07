На заводе во Владикавказе нашли мины и гранаты

Неожиданная и смертельно опасная находка ждала строителей, проводивших ремонтные работы на чердаке одного из владикавказских заводов – это оказались современные боеприпасы, которые могли принести немало бед.
Строительные работы, которые руководство одного из владикавказских заводов собиралось проводить на чердаке, неожиданно завершились, толком не начавшись – строители нашли там современные боеприпасы со взрывателями, готовые к применению.
Вызванные на место происшествия специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии определили, что это мины и гранаты, снабженные запалами, передает "АиФ-Ставрополье".
Росгвардейцы оперативно обезвредили найденные боеприпасы, после чего передали их местным полицейским, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.