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На заводе во Владикавказе нашли мины и гранаты

На заводе во Владикавказе нашли мины и гранаты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неожиданная и смертельно опасная находка ждала строителей, проводивших ремонтные работы на чердаке одного из владикавказских заводов – это оказались современные боеприпасы, которые могли принести немало бед.

Строительные работы, которые руководство одного из владикавказских заводов собиралось проводить на чердаке, неожиданно завершились, толком не начавшись – строители нашли там современные боеприпасы со взрывателями, готовые к применению.

Вызванные на место происшествия специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии определили, что это мины и гранаты, снабженные запалами, передает "АиФ-Ставрополье".

Росгвардейцы оперативно обезвредили найденные боеприпасы, после чего передали их местным полицейским, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

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