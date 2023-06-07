На заводе во Владикавказе нашли мины и гранаты

Опубликовано: 12:48, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неожиданная и смертельно опасная находка ждала строителей, проводивших ремонтные работы на чердаке одного из владикавказских заводов – это оказались современные боеприпасы, которые могли принести немало бед.

Строительные работы, которые руководство одного из владикавказских заводов собиралось проводить на чердаке, неожиданно завершились, толком не начавшись – строители нашли там современные боеприпасы со взрывателями, готовые к применению.

Вызванные на место происшествия специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии определили, что это мины и гранаты, снабженные запалами, передает "АиФ-Ставрополье".

Росгвардейцы оперативно обезвредили найденные боеприпасы, после чего передали их местным полицейским, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.