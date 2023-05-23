Опубликовано: 10:34, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Росгвардии Дагестана

В Махачкале во время строительных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был уничтожен на военном полигоне.

В ходе строительных работ на одной из махачкалинских улиц был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как заявили в ведомстве, снаряд со следами коррозии нашел машинист экскаваторщик во время проведения ремонтных работ, после чего он рассказал о находке правоохранителям.

Отмечается, что сотрудники группы разминирования ОМОН "Горец" вывезли боеприпас с места проведения ремонтных работ в сторону полигона, где он был ликвидирован.