В Махачкале во время строительных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был уничтожен на военном полигоне.
В ходе строительных работ на одной из махачкалинских улиц был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как заявили в ведомстве, снаряд со следами коррозии нашел машинист экскаваторщик во время проведения ремонтных работ, после чего он рассказал о находке правоохранителям.
Отмечается, что сотрудники группы разминирования ОМОН "Горец" вывезли боеприпас с места проведения ремонтных работ в сторону полигона, где он был ликвидирован.