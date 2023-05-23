Спустя два года дагестанские следователи раскрыли пропажу вещдоков

Опубликовано: 10:22, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанским следователям понадобилось два года для того, чтобы установить виновного в пропаже вещественных доказательств из отдела полиции Хасавюрта.

Дагестанским сыщикам все же удалось разобраться в том, кто виновен в пропаже из отдела полиции Хасавюрта более 300 литров спирта, изъятых в качестве вещественных доказательств.

Еще в 2021 году хасавюртовские полицейские "накрыли" подпольную точку торговли контрафактным спиртным, изъяв у ее хозяина в качестве вещдоков 61 пятилитровую канистру чистого спирта. Однако через некоторое время спирт из камеры для хранения вещдоков таинственным образом превратился в обычную воду, что очень удивило блюстителей закона. Началось следствие.

Спустя два года следствие установило: в метаморфозах алкоголя виноваты не высшие силы и химические процессы, а один из сотрудников, пишет "АиФ-Дагестан" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Виновником пропажи оказался старшина группы тылового обслуживания Абдулазиз Омаров, который виртуозно подменил все канистры на аналогичные емкости с водой.

Старшина уволен из органов внутренних дел, теперь он стал фигурантом возбужденного в отношении него уголовного дела.