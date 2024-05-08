Протесты в Тбилиси стали темой беседы главы Евросовета и президента Грузии

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе протесты в Грузии.

Акции протеста, проходящие в Грузии после окончательного принятия парламентом страны закона об иноагентах, стали поводом для беды главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом и премьером Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклием Кобахидзе, написал он в соцсети X.

"Обсудили сегодня текущую ситуацию в Грузии с президентом Саломе Зурабишвили по телефону, после чего последовал звонок с премьер-министром Ираклием Кобахидзе"

- Шарль Мишель

Также президент Евросовета подтвердил, что полностью поддерживает грузинский народ в стремлении к европейскому будущему, помогая ему найти лучший способ решения законных проблем всех сторон, передает РИА Новости.

Напомним, накануне министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, поддержав демонстрантов и выступив с обращениями.

Закон об иноагентах

Повторно внесенный в этом году закон об иноагентах ставит целью гарантировать прозрачность деятельности неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа (минимум 20%). Их обяжут войти в реестр, а затем раз год отчитываться в форме декларации. За нарушение этих требований полагается внушительный штраф.