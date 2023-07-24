Протесты в Израиле: полиция применила водометы

Опубликовано: 23:52, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Массовые акции протеста против судебной реформы разворачиваются сегодня вечером в Тель-Авиве. Протестующие не собираются расходиться на ночь и блокируют дороги.

Столицу Израиля охватили демонстрации, в которых участвуют десятки тысяч человек. Причина протестов - частичное принятие парламентом сегодня судебной реформы.

Чуть ранее сообщалось, что возле зданий правительства собралось множество народа. Люди выкрикивали лозунги, жгли костры и пиротехнику.

Позже масса демонстрантов с государственными флагами хлынула на шоссе Аялон, перекрыв его. Тогда полиция применила водометы, пишет ТАСС.

Недовольные судебной реформой блокируют дороги не только в Тель-Авиве, но и в других районах Израиля.