Главе Израиля установили кардиостимулятор и выписали из больницы

Главе израильского правительства установили кардиостимулятор. Утром в понедельник его вписали из больницы.
В понедельник главу израильского правительства выписали из медцентра, где ему была проведена операция по имплантации кардиостимулятора.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы"
– канцелярия премьера.
Ранее сообщалось, что премьер отправился в больницу в субботу и в этот же день была проведена операция. Как сообщали местные СМИ, она прошла успешно.
В то же самое время в Израиле не утихают протесты. Утром несогласные блокировали дом главы Минэкономики Израиля, в преддверии голосования в Кнессете, по реформе Верховного суда, которое состоятся сегодня.