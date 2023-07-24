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Главе Израиля установили кардиостимулятор и выписали из больницы

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главе израильского правительства установили кардиостимулятор. Утром в понедельник его вписали из больницы.

В понедельник главу израильского правительства выписали из медцентра, где ему была проведена операция по имплантации кардиостимулятора.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы"

– канцелярия премьера.

Ранее сообщалось, что премьер отправился в больницу в субботу и в этот же день была проведена операция. Как сообщали местные СМИ, она прошла успешно.

В то же самое время в Израиле не утихают протесты. Утром несогласные блокировали дом главы Минэкономики Израиля, в преддверии голосования в Кнессете, по реформе Верховного суда, которое состоятся сегодня.

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