Нетаньяху сделали операцию - все визиты отложены

Опубликовано: 12:42, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Израильский премьер-министр подвергся операции из-за проблем со здоровьем. Биньямину Нетаньяху пришлось установить кардиостимулятор, сообщают СМИ Израиля.

Сегодня ночью премьер-министру Израиля сделали медицинскую операцию. Ее провели врачи клиники Тель а-Шомер, расположенной в Тель-Авиве.

По данным радио Kan, 73-летнему Биньямину Нетаньяху установили кардиостимулятор. Оперативное вмешательство потребовалось политику после того, как у него началась аритмия, и было проведено практически сразу же после постановки диагноза.

Операция прошла успешно. Однако глава израильского правительства пока остается в клинике. За его состоянием следят врачи.

Отметим, что сегодня должно было состояться заседание правительства. Однако оно отложено. На какой именно срок - неизвестно.

Отложенные поездки

Из-за операции Нетаньяху пришлось отложить визиты в Турцию (28 июля) и на Кипр (27 июля), подтвердил его представитель.

"Премьер-министр обязан находиться под наблюдением, это стандартная процедура после такого вмешательства. Визиты будут перенесены в ближайшее время"

– Топаз Лук