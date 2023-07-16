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Нетаньяху выпустили из больницы с имплантом в сердце

Нетаньяху выпустили из больницы с имплантом в сердце
© Фото: сайт правительства Израиля
Израильский лидер Биньямин Нетаньяху вышел сегодня из больницы после произошедшей накануне вечером госпитализации. Израильские СМИ уверяют, что с его здоровьем все в порядке, однако премьер-министру Еврейского государства был вживлен кардиоимплант.

Израильские СМИ сообщили сегодня днем, что глава правительства Еврейского государства Биньямин Нетаньяху выписался из клиники, куда он был помещен из-за проблем с сердцем.

По данным журналистов, 73-летний Нетаньяху вышел из больницы с хорошим самочувствием и без новых патологий в сердечной мышце. При этом для постоянного контроля за состоянием премьер-министра ему был вживлен имплант, фиксирующий частоту и характер сокращений сердца.

Отметим, что основной проблемой, из-за которой накануне Биньямин Нетаньяху попал в больницу, называют обезвоживание – премьеру стало плохо после пребывания под жарким полуденным солнцем в Галилейском море.

В связи с этим традиционную воскресную сессию Кабмина Израиля назначили на понедельник 17 июля.

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