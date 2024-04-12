Протесты против закона об иноагентах в Грузии: пострадали 5 полицейских

Глава МВД Грузии подвел итоги протестов против закона об иностранных агентах, которые проходили на протяжении последних нескольких дней в Тбилиси.

Пять полицейских получили травмы во время массовых беспорядков в Тбилиси, в которые ежедневно превращались акции протеста против закона об иноагентах. Подробности рассказал глава МВД.

"В результате насильственных действий протестующих пострадали пять полицейских, из них двоих перевели с тяжелыми повреждениями в медучреждения"

– Вахтанг Гомелаури

Министр также рассказал, сколько нарушителей порядка было задержано. Он уточнил, что в общей сложности речь идет о 40 задержанных.

Глава МВД также напомнил, что в первый же день группа агрессивных граждан превратила мирный митинг в беспорядки, начав совершать насильственные действия в отношении полиции, в том числе кидая в стражей порядка камни и бутылки, словесно и физически оскорбляя правоохранителей.

Говоря о ситуации с депутатом Алеко Элисашвили, который заявил об избиении его полицией, Гомелаури выразил сожаление в связи с тем, что такие печальные события имели место быть. При этом он призвал дождаться результатов расследования.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в первом чтении. Документ предполагает создание особого списка организаций, которые проводят влияние иностранных сил. Такие организации, кроме включения в список, должны будут только подавать декларацию раз в год. Никаких других ограничений для них не предусмотрено.

Обратиться в госорганы за включением в реестр нужно будет СМИ или НПО, которые не менее 20% финансирования получают из-за рубежа.

Никакие физические лица получить статус иностранного агента не смогут.