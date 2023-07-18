РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Протестующие пройдут шествием от Тель-Авива до Иерусалима

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несогласные с проведением реформы суда в Израиле проведут четыре дня в пути от Тель-Авива и Иерусалима.

Порядка 50 км – расстояние от Тель-Авива до Иерусалима – пройдет несогласные с проведением реформ суда в Израиле. Планами поделился с местными СМИ один из участников протестов.

Стало известно, что шествие начнет движение от улицы Каплан в Тель-Авиве – здесь находится комплекс зданий правительства – конечна точка – здание Кнессета в Иерусалиме.

В Израиле сейчас жарко, поэтому демонстранты будут передвигаться утром и вечером, ночь они будут проводить в палатках. Планируется, что общее время в пути займет четверо суток.

Вторая волна протестов: Израиль не согласен с реформой суда

Вторая волна протестов: Израиль не согласен с реформой суда

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version