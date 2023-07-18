Протестующие пройдут шествием от Тель-Авива до Иерусалима

Несогласные с проведением реформы суда в Израиле проведут четыре дня в пути от Тель-Авива и Иерусалима.
Порядка 50 км – расстояние от Тель-Авива до Иерусалима – пройдет несогласные с проведением реформ суда в Израиле. Планами поделился с местными СМИ один из участников протестов.
Стало известно, что шествие начнет движение от улицы Каплан в Тель-Авиве – здесь находится комплекс зданий правительства – конечна точка – здание Кнессета в Иерусалиме.
В Израиле сейчас жарко, поэтому демонстранты будут передвигаться утром и вечером, ночь они будут проводить в палатках. Планируется, что общее время в пути займет четверо суток.