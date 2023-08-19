Протестный шаббат: Израиль накрыла новая волна акций против реформы суда

Опубликовано: 23:22, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле продолжается новая волна протестов, вызванных реформой судебной системы еврейского государства.

Несколько десятков тысяч граждан Израиля стали участников массовых акций против судебной реформы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху.

Акции прошли в нескольких городах – эпицентром протестов стал Тель-Авив, а точнее, район, где находятся основные правительственные здания.

Одной из активисток протестов стала победительница конкурса «Евровидение» в 2018 году Нетта Барзилай. Она обратилась к собравшимся со словами поддержки, а затем исполнила государственный гимн Израиля.