Просрочку реализовывали «Магниты» в Северной Осетии

В Северной Осетии приостановят работу трех магазинов «Магнит», в которых продавали просроченные товары. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений после проверки.
Три магазина сети «Магнит» в Северной Осетии будут закрыты, такое решение принял Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в торговых точках сети розничных магазинов.
«В магазинах реализовывали просроченный товар. Также было нарушено обращение со сбором и накоплением пищевых отходов»
- Роспотребнадзор
В результате ведомство приостановило деятельность трех торговых точек «Магнита» в Северной Осетии.