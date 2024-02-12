Вестник Кавказа

Просрочку реализовывали «Магниты» в Северной Осетии

Просрочку реализовывали «Магниты» в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии приостановят работу трех магазинов «Магнит», в которых продавали просроченные товары. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений после проверки.

Три магазина сети «Магнит» в Северной Осетии будут закрыты, такое решение принял Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в торговых точках сети розничных магазинов.

«В магазинах реализовывали просроченный товар. Также было нарушено обращение со сбором и накоплением пищевых отходов»

- Роспотребнадзор

В результате ведомство приостановило деятельность трех торговых точек «Магнита» в Северной Осетии.

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