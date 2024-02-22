Просрочка добралась до дагестанских "Магнитов"

Магазины "Магнита" продают просроченные товары в Дагестане. Было выявлено несколько молочных продуктов, а также конфет с истекшим сроком годности. Ранее просрочку нашли в Северной Осетии.

Магазины торговой сети "Магнит" реализуют просроченные товары в Дагестане, это установили сотрудники Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в ряде торговых точек 27 февраля надзорщики четырежды находили товары, у которых закончился срок годности. Им попались просроченные шоколад, творог и колбаса.

Кроме того, были обнаружены 11 молочных товаров с истекшим сроком годности, которые дагестанцы купили в магазинах "Магнита" в феврале текущего года.

Юрлицам направили предупреждение и потребовали выполнять все санитарные требования. В ведомстве заявили о новой проверке магазинов, который будет в сентябре.

Ранее просроченные товары были обнаружены в точках сети "Магнит" в Северной Осетии. Магазины были временно закрыты.