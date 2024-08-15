Пропавшую российскую путешественницу продолжают искать в Турции

В среду утром в Турции возобновились поиски туристки из России. Она исчезла после пешей прогулки в конце прошлой недели.

В Турции продолжают искать российскую туристку, пропавшую в конце прошлой неделе в курортной провинции Мугла. Об этом сообщают местные СМИ.

В среду, 21 августа, в поисках задействовали поисково-розыскных собак. Они обследуют территорию протяженность 11 км, пишет Marmarishaber.

Что произошло?

Российская туристка пропала 17 августа после того, как отправилась из своего отеля в городе Мармарис на пешую прогулку. В понедельник она должна была вернуться в Россию, но этого не произошло. Об пропаже женщины сообщили ее близкие.