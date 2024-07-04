Туристка из России исчезла в горах Турции

Приехав на отдых в Мармарис, российская туристка пропала в Турции. Сейчас ее разыскивает местная полиция и поисково-спасательный отряд.

Российская туристка пропала без вести в турецких горах. Она приехала на отдых в Мармарис и отправилась гулять в район Карийской тропы. Сейчас ее ищут спасатели, рассказали в местных медиа.

"Гражданка России Наталья Сомова приехала в Мармарис из Москвы 11 августа, а утром 17 августа рано утром вышла из отеля в спортивной форме и отправилась на Карийскую тропу. С прогулки 48-летняя женщина не вернулась"

- газета Marmaris Haber

Накануне у Сомовой был намечен обратный вылет в российскую столицу. Родственники и друзья пытались ей дозвониться и после череды неудачных попыток обратились к администратору отеля, где останавливалась женщина, и турфирме. Сотрудники вскрыли замки на ее номере и не обнаружили там ни туристки, ни подозрительных следов.

Ее начали искать сотрудники правоохранительных органов Турции. Они осмотрели ближайшие камеры наблюдения и обнаружили, что она ушла на Карийскую тропу. Сейчас ее продолжают искать спасатели с поисковыми собаками.