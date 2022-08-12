Как отдохнуть в Ичмелере — жемчужине Мармариса?

В последние годы наблюдается феномен "излюбленное место отдыха", куда туристы возвращаются из года в год. Одним из таких мест стал Ичмелер — курорт в 8 км от турецкого Мармариса. Расскажем, чем привлекателен Ичмелер и что можно увидеть поблизости от него.

Туризм для Турции остается важнейшей отраслью экономики. В 2023 году благодаря туризму государственная казна пополнилась на 56 млрд долларов. К 2028 году правительство планирует довести годовой доход от туризма до 100 млрд долларов. Этому способствует географическое положение Турции, ее климат, протяженность береговой линии с великолепными пляжами и морской гладью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Ичмелер?

Ичмелер раскинулся на берегу бухту Средиземного моря. Кстати, споры по поводу того, воды какого именно моря Средиземного или Эгейского омывают Ичмелер, не утихают по сей день. Хотя географы доказывают, что именно Средиземному морю принадлежат все права на этот прекрасный уголок турецкого курортного рая.

Название Ичмелер связано с турецким словом icmek, что означает "пить". И это не случайно. Окрестности Ичмелера богаты минеральными источниками, обладающими целебными свойствами и благотворно влияющими на человеческий организм.

Ичмелер особенно привлекает тех, кто ищет романтической атмосферы и спокойствия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море Ичмелера спокойное, так как бухта со всех сторон прикрыта горами. Пляж и морское дно песчаное с примесью гальки. Вход в море комфортный и для взрослых, и для детей. Вода здесь одна из самых прозрачных среди всех пляжей Турции. Температура воды в разгар летнего сезона не превышает +25-26 градусов. Это обусловлено подводными родниками с холодной водой.

Любителям дайвинга можно посоветовать соседний с Ичмелером курорт Турунч. Отмеченный "голубым флагом" за чистоту морской воды, пляж Турунча также очень живописен.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Инфраструктура Ичмелера

Инфраструктура Ичмелера отлично справляется с возросшими требованиями отдыхающих. Здесь множество отелей, баров, ресторанов. Особо надо отметить наличие так называемого "морского такси" — небольших лодок-катеров, которые за небольшую плату прокатят вас до Мармариса или Турунча. Прогулка занимает примерно полчаса, за которые можно насладиться красотой морских пейзажей и окружающих гор. И что важно, это намного удобнее автобуса и несомненно намного полезнее для здоровья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Променад Ичмелера

Одним из украшений Ичмелера, его главной фишкой считаетсяблагоустроенная набережная вдоль всего морского побережья. Длина променада 14 км и он соединяет Ичмелер с Мармарисом. Для любителей пеших прогулок это возможность прогуляться в одну сторону и вернуться на морском такси. Также на променаде можно найти стоянки велосипедов и самокатов с возможностью их аренды. Параллельно пешеходной дорожке проложена велодорожка.

Променад хорош еще и тем, что на всем его протяжении нет крутых спусков и подъемов. С одной стороны — береговая линия с пляжами, с другой — бары, рестораны и отели. А в некоторых местах их заменяют небольшие хвойные леса.

Одним словом, променад Ичмелера доставит массу удовольствия и подарит незабываемые впечатления.

Куда съездить из Ичмелера?

В Ичмелере три очень популярные экскурсии.

Прогулка на лодках по реке Дальян

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дальян — маленький поселок недалеко от Мармариса, его называют "турецкой Венецией". Свое название получил от одноименной реки Дальян. Поселок в силу своего географического положения весь изрезан речками и речными протоками. Потому местные жители перемещаются из одного пункта в другой на небольших лодках. Здесь же имеется множество источников с термальной и минеральной водой. По преданиям в этих водах принимала ванны Афродита. В Дальяне можно полюбоваться древними ликийскими гробницами, выбитыми прямо на скалах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вид на них с воды особенно впечатляет. А также посетить древний город Кавн или Кавнос, история которого восходит к XX веку до н.э. Ну и наконец можно навестить Черепаший пляж, на котором обитают огромные черепахи Caretta Caretta. Эта территория находится под строгой охраной государства, как и ее главные обитатели.

Посещение Памуккале

Памуккале знаменит своими термальными источниками, стекающими по террасам из белоснежного известняка, а также руинами древнего города Иераполь эпохи Римской империи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экскурсия на греческий остров Родос

За время, отведенное на посещение Родоса, можно увидеть его основные достопримечательности. Визитная карточка острова — бронзовые скульптуры оленей на постаментах, которые в древности служили постаментами для ног Колосса Родосского — одного из семи чудес света, олицетворявшего древнегреческого бога Солнца Гелиоса, разрушенного в процессе землетрясения в 226 году до н.э.

Также за день можно прогуляться по набережной Мандраки, увидеть средневековый город, посетить турецкий и еврейский кварталы, рыцарский район Коллакио, полюбоваться на византийские церкви и османские мечети. И, наконец, отведать блюда греческой кухни.