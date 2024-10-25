Производство вина в России вырастет на 10% в 2025 году

Согласно прогнозу замглавы Роскачества, производство виноградного вина в России вырастет на 10% по итогам 2025 года. Причина – благоприятные погодные условия.

Производство виноградного вина в РФ в 2025 году увеличится не менее, чем на 10% в сравнении с прошлогодними показателями, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева в рамках "Винного гида России".

В 2024 году в стране произвели 32,5 млн дал вина, по информации Росалкогольтабакконтроля.

"Мы считаем, что увеличение производства виноградного вина в России может составить не менее 10% в сравнении с объемами прошлого года"

- Елена Саратцева

Она также назвала основные причины увеличения производства в текущем году. Главной из них выступили более благоприятные погодные условия в отличии от 2024 года, в частности, отсутствие возвратных заморозков на большей части России.

В будущем планируются заняться увеличением площади виноградников и распространением государственных мер поддержки виноделия, добавила Саратцева в разговоре с ТАСС.