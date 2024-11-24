Производство чая в Азербайджане выросло

Азербайджан в 2024 году нарастил производство чая, следует из статистики за десять месяцев. Также вырос экспорт азербайджанского чая.

Азербайджан в этом году произвел на 7,6% чая больше, чем в 2023 году, следует из отчета Госкомстата республики.

Производство за январь-октябрь составило почти 10,38 тонн чая, что на 734 тонны больше, чем за такой же период прошлого года, когда производство составило 9,64 тонны.

При этом запасы готовой продукции сегодня ниже прошлогодних на 16,3% - 92,7 тонны. Импорт в 2024 году вырос на 10% в стоимостном выражении, до $64,28 млн и на 9,2% по объему вывезенной продукции - 12 259 тонн чая, следует из данных Государственного таможенного комитета АР. Экспорт вырос на 2,7% в стоимостном выражении - до $5,48 млн за десять месяцев и на 61,% по объему - 622 тонны чая.