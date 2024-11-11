Вестник Кавказа

Происшествие в горах КБР: москвичка заблудилась и была спасена

Происшествие в горах КБР: москвичка заблудилась и была спасена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели спасли московскую туристку с южного склона горы Чегет в Кабардино-Балкарии, где она ранее потерялась. Поиск и спуск девушки занял 3,5 часа.

Туристка из Москвы заблудилась на склоне горы Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. После сигнала о бедствии спасатели успешно спустили девушку в безопасное место, рассказали в республиканском МЧС.

"Накануне вечером поступило сообщение о том, что на склоне горы Чегет заблудилась 21-летняя туристка. Девушка поднялась на гору на канатке, а обратно решила спуститься пешком"

- МЧС Кабардино-Балкарии

На ее поиски отправилась бригада спасательного отряда ведомства. Москвичку нашли около полуночи на южном склоне Чегета на высоте 2,8 тыс метров. Ее спуск проводился в связке из-за лавинной опасности на склоне.

От помощи врачей туристка отказалась. Спасательная операция длилась 3,5 часа.

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