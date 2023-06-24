Программисты возвращаются в Россию с Кавказа и Востока

Опубликовано: 21:29, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый пятый российский программист, покинувший Родину в начале этого года, уже вернулся домой. Больше всего программистов возвратилось из Турции и Казахстана, а также из Грузии и Армении.

Сервис Head Hunter провел исследование резюме программистов, в начале года переехавших из России в другие страны на фоне специальной военной операции на Украине, и выяснил, как много из них вернулись на Родину к началу второго полугодия.

Анализ проводился на основании изменений в резюме местонахождения программиста и его геометки.

Как оказалось, всего в Россию с начала лета вернулось 19% пользователей сервиса Head Hunter с компьютерной специальностью, на время уезжавших за рубеж.

Чаще всего этим летом возвращались программисты, переехавшие в Турцию – их доля среди вернувшихся составляет 25%. Почти столько же – 23% - вернувшихся из Казахстана.

Третье-четвертое место делят две страны Южного Кавказа – из Грузии и Армении приехало по 17% от всех вернувшихся программистов. Сербия на пятом месте с долей 13%.

Оставшиеся 5% вернувшихся – это недавние резиденты Беларуси, Кипра, Кыргызстана, Таиланда, Узбекистана и Черногории.

Согласно официальным данным правительства РФ, до 85% программистов, уехавших из России в 2022 году, вернулись домой. Обратный поток оказался настолько сильным, что Кабмин даже прекратил разработку программу стимулирования возвращения программистов на Родину.