Вестник Кавказа

Профсоюзы Ингушетии будут отмечать свой день в конце августа

Профсоюзы Ингушетии будут отмечать свой день в конце августа
© Фото: Telegram-канал Махмуда-Али Калиматова
У работников ингушских предприятий, объединенных профсоюзами, появился свой праздник, который будут отмечать 31 августа – указ об этом подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

У ингушских тружеников появился свой профессиональный праздник - День профсоюзного работника, который будет отмечаться в последний день августа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Подписал указ об установлении в республике Дня профсоюзного работника. Общероссийского профессионального праздника у профсоюзов нет, но регионам даны полномочия учреждать праздничную дату самостоятельно"

- Махмуд-Али Калиматов

Как пояснил глава региона, именно профсоюзные работники стоят на защите интересов трудящихся: они не только следят, чтобы работодатели не ущемляли их права, но и совместно с органами власти решают другие проблемы производителей, внося свой вклад в обеспечение социальной стабильности в обществе.

Новый праздник позволит отмечать заслуги работников профсоюзов и достойно поощрять их – именно с этим связано решение об установлении Дня профсоюзного работника, добавил Калиматов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

8 интересных фактов о Дне Святого Валентина

8 интересных фактов о Дне Святого Валентина

Жители Ингушетии смогут поучаствовать в викторине к юбилею Победы

Жители Ингушетии смогут поучаствовать в викторине к юбилею Победы

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Что такое Всемирный день хиджаба и в чем его важность?

Что такое Всемирный день хиджаба и в чем его важность?

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Праздники в феврале 2025: православные, светские, мусульманские, как отдыхаем

Праздники в феврале 2025: православные, светские, мусульманские, как отдыхаем

Главную елку Абхазии убирают в Сухуме

Главную елку Абхазии убирают в Сухуме

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

Месяц Раджаб 2025: начало и конец, пост, запреты

Месяц Раджаб 2025: начало и конец, пост, запреты

Крещение в Грузии 2025: когда и как празднуют Натлисгеба?

Крещение в Грузии 2025: когда и как празднуют Натлисгеба?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы