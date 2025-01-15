Профсоюзы Ингушетии будут отмечать свой день в конце августа

У работников ингушских предприятий, объединенных профсоюзами, появился свой праздник, который будут отмечать 31 августа – указ об этом подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

У ингушских тружеников появился свой профессиональный праздник - День профсоюзного работника, который будет отмечаться в последний день августа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Подписал указ об установлении в республике Дня профсоюзного работника. Общероссийского профессионального праздника у профсоюзов нет, но регионам даны полномочия учреждать праздничную дату самостоятельно"

- Махмуд-Али Калиматов

Как пояснил глава региона, именно профсоюзные работники стоят на защите интересов трудящихся: они не только следят, чтобы работодатели не ущемляли их права, но и совместно с органами власти решают другие проблемы производителей, внося свой вклад в обеспечение социальной стабильности в обществе.

Новый праздник позволит отмечать заслуги работников профсоюзов и достойно поощрять их – именно с этим связано решение об установлении Дня профсоюзного работника, добавил Калиматов.