Профилактику чумы проводят в России

Опубликовано: 19:15, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Роспотребнадзор сообщает о проведении в России мероприятий по профилактике чумы. Ранее в Монголии было обнаружено почти 140 природных очагов этой смертельной болезни

Новые меры по профилактике чумы будут реализованы в России, соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Цель документа – минимизация рисков завоза этой опасной болезни на территорию нашей страны"

– ведомство

Согласно постановлению, будут предприняты следующие шаги:

проверка готовности больниц,

проверка наличия препаратов для лечения и диагностики,

учения.

Главы противочумных учреждений должны обеспечить формирование противоэпидемических бригад и гарантировать возможность быстрых лабораторных исследований.

Кроме того, будет налажен строгий контроль за действиями в природных очагах. Работников транспорта проинструктируют относительно личной профилактики и базовых противоэпидемическим шагов.

Чума в Монголии

Ранее монгольские ученые сообщили об обнаружении 137 природных очагов чумы, в том числе на границах страны с Россией и Китаем. На этих территориях случаи заболевания чумой среди людей регистрируются ежегодно.