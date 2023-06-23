РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Профилактику чумы проводят в России

Профилактику чумы проводят в России
Роспотребнадзор сообщает о проведении в России мероприятий по профилактике чумы. Ранее в Монголии было обнаружено почти 140 природных очагов этой смертельной болезни

Новые меры по профилактике чумы будут реализованы в России, соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Цель документа – минимизация рисков завоза этой опасной болезни на территорию нашей страны"

– ведомство

Согласно постановлению, будут предприняты следующие шаги:

  • проверка готовности больниц,
  • проверка наличия препаратов для лечения и диагностики,
  • учения.

Главы противочумных учреждений должны обеспечить формирование противоэпидемических бригад и гарантировать возможность быстрых лабораторных исследований.

Кроме того, будет налажен строгий контроль за действиями в природных очагах. Работников транспорта проинструктируют относительно личной профилактики и базовых противоэпидемическим шагов.

Чума в Монголии

Ранее монгольские ученые сообщили об обнаружении 137 природных очагов чумы, в том числе на границах страны с Россией и Китаем. На этих территориях случаи заболевания чумой среди людей регистрируются ежегодно.

Бригада Ставропольского противочумного института направлена в Дагестан

Бригада Ставропольского противочумного института направлена в Дагестан

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version