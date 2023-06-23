Профилактику чумы проводят в России

Новые меры по профилактике чумы будут реализованы в России, соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Цель документа – минимизация рисков завоза этой опасной болезни на территорию нашей страны"
– ведомство
Согласно постановлению, будут предприняты следующие шаги:
- проверка готовности больниц,
- проверка наличия препаратов для лечения и диагностики,
- учения.
Главы противочумных учреждений должны обеспечить формирование противоэпидемических бригад и гарантировать возможность быстрых лабораторных исследований.
Кроме того, будет налажен строгий контроль за действиями в природных очагах. Работников транспорта проинструктируют относительно личной профилактики и базовых противоэпидемическим шагов.
Чума в Монголии
Ранее монгольские ученые сообщили об обнаружении 137 природных очагов чумы, в том числе на границах страны с Россией и Китаем. На этих территориях случаи заболевания чумой среди людей регистрируются ежегодно.