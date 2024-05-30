Проект исламского банкинга не расширят Чувашией и Ингушетией

Проект по исламскому банкингу в России будет продлен в июле, однако число его участников останется неизменным – ЦБ РФ не одобрил процесс включения в него Чувашии и Ингушетии.

Депутаты Гсдумы РФ в июле соберутся на очередное заседание, на котором будет принят закон, на три года продлевающий эксперимент об исламском банкинге, а вот число его участников останется прежним, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Привлечению финансов исламского мира под реализацию разных проектов в РФ будет способствовать… принятие закона о продлении эксперимента, связанного с этим инструментом. Мы рассчитываем в июле принять закон, который продлевает эксперимент по исламскому банкингу"

- Анатолий Аксаков

А вот расширять число его участников пока не будут - Центральный банк не одобрил включение в проект Чувашии и Ингушетии, как это планировалось ранее. Причина - мало времени до принятия закона, после которого у парламентариев начинаются летние каникулы, - пояснил депутат, передает ТАСС.

Напомним, законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года, до 1 сентября 2028 года, уже принят в первом чтении.

Ранее мы писали о том, что у Северного Кавказа огромный потенциал для развития исламского банкинга, и его только предстоит раскрыть целиком, над чем власти уже работают. Поэтому работа по его развитию будет активно вестись большей частью именно в этом перспективном регионе, рассказал заместитель главы МЭР РФ Дмитрий Вольвач.