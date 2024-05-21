Потенциал Северного Кавказа в исламском банкинге еще предстоит раскрыть – Вольвач

Работа по развитию партнерского финансирования (исламского банкинга) будет активно вестись в таком перспективном регионе, как Северный Кавказ, рассказал замглавы МЭР РФ Дмитрий Вольвач.
Соответствующее заявление он сделал в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2025).
"Роль Северного Кавказа (в развитии исламского банкинга - ред.), скажем так, мы еще недооценили, недораскрыли, а у нее впереди раскрытие этого потенциала"
– замминистра
По его словам, уже сейчас, в рамках КИФ-2025, совершаются важные шаги по этому направлению. Вольвач напомнил, что Северный Кавказ входит в число регионов России, максимально близких к странам, где уже активно развит исламский банкинг.
Вольвач подчеркнул, что проектное финансирование открывает широкие перспективы для развития торговли, инвестиций и в целом международного сотрудничества, причем практически во всех сферах.
Исламский банкинг - что это?
Исламское, или партнерское, финансирование - это обеспечение финансами согласно нормам шариата, этическим и социальным ценностям. Его основная цель - предотвращение возможной несправедливости при разделении материальных ресурсов.
Так, в исламском банкинге недопустимо ростовщичество, в нем нет кредитов и депозитов. Вместо кредита на покупку, например, автомобиля банк может сам купить машину, после чего сам продает ее клиенту, в рассрочку и с согласованной заранее наценкой. Вместо депозитов применяются инвестиционные счета.