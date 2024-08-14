Продолжительность жизни в КБР обещает повыситься

На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер КБР Казбек Коков заверил, что к 2023 году продолжительность жизни в республике увеличится до 80 лет. Сейчас она составляет 77 лет.

Кабардино-Балкария хочет увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет к концу 2030 года, рассказал руководитель республики Казбек Коков президенту России Владимиру Путину, приехавшего сегодня с визитом в КБР.

"По показателю динамики естественного прироста населения мы сегодня занимаем седьмое место, продолжительность жизни в прошлом году составила 77,1 (четвертый показатель по РФ), целевой показатель к 2030 году — 80 лет. За пять месяцев естественный прирост 1 167 человек"

- Казбек Коков

Он добавил, что по итогам 2023 года общая смертность снизилась на 18%. Также в КБР коэффициент рождаемость больше, чем показатель по всей России. Он равняется 11 на 1 тыс населения (8,7 к 1 тыс по РФ).

Напомним, что Владимир Путин приехал сегодня с визитом в Кабардино-Балкарию в рамках рабочей поездки по Северо-Кавказскому федеральному округу страны. В республике он побывал впервые с 2019 года.