Проданные профсоюзами санатории Кавминвод останутся у своих хозяев

Опубликовано: 11:15, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции в деле по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход государства санаториев в Кавказских Минеральных Водах, принадлежавших профсоюзам.

Апелляционной инстанцией в ходе заседания накануне, 19 июня, было полностью отменено судебное постановление о передаче государству 34 санаториев в Кавказских Минеральных Водах, основанием послужило нарушение или неправильное применение норм процессуального права, сообщается на сайте Мосгорсуда.

"Решение Гагаринского районного суда Москвы отменено. По делу принято новое решение, которым в удовлетворении требований генпрокурора отказано полностью", - сообщила представитель ряда ответчиков Вера Колесникова, передает "Интерфакс".

В середине августа 2022 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам. На сайте суда сообщалось, что рассмотрение иска завершено, он удовлетворен.

Тогда по итогам судебного заседания в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе, 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц: такого масштаба дел об обращении имущества в доход государства в регионе не было.

На апелляцию в Мосгорсуд дело поступило в ноябре прошлого года. Ответчиками выступили более 100 санаториев и предприятий Кавминвод, предприниматели и профсоюзные структуры.