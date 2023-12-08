Пробки на подъемниках в Сочи покажет мобильное приложение

На сочинском курорте "Роза Хутор" разработали новое мобильное приложение, которое будет прогнозировать пробки на канатных дорогах – оно заработает этой зимой.

У туристов, собирающихся провести новогодние каникулы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, будет прекрасная возможность узнать о пробках на подъемниках, не выходя из гостиничного номера – в этом им поможет новая функция мобильного приложения "Роза Хутор. Пробки" в разделе "Карты и схемы".

Сервис, правда, пока – в тестовом режиме, заработает в январе: искусственный интеллект приложения просчитает загрузки курортных канаток на несколько часов вперед, учитывая прогнозы погоды, загрузки прошлых лет и множество других факторов, передает портал Юга.ру.

"Это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе не только для нас, но и в целом для туристической сферы. Мы надеемся, что созданная система предиктивной аналитики поможет нам в этом сезоне значительно уменьшить пробки на подъемниках в пиковые даты"

- заместитель генерального директора курорта Рушан Сабиров

Еще одной приятной опцией приложения может стать электронная запись на конкретное время спуска – она позволит не толпиться в очередях на канатной дороге "Олимпия", поскольку на такую посадку будет создан отдельный коридор.

Разработали новое приложение специалисты российской IT-компании Rubbles, ну а как оно покажет себя, на курорте оценят в конце горнолыжного сезона.