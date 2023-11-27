Новый год дорого: самые шикарные отели в горах Сочи

Самые дорогие отели на Новый год в горах Сочи - какие они и во сколько обойдется провести новогоднюю ночь? В списке модный глэмпинг, роскошные номера люкс и лофт-апартаменты.

Сколько стоит новогодняя ночь в лучших отелях на горнолыжных курортах Сочи? В списке только доступные к бронированию варианты. Некоторые дорогие отели, например Rixos и «Новотель», не попали в выборку, так как все места в них на Новый год уже раскуплены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горном кластере Сочи есть несколько поселков, однако большинство дорогих отелей разместилось в селе Эсто-Садок неподалеку от Красной Поляны.

Ночь в отеле за 100 000 рублей

Дороже всего ночь с 31 декабря на 1 января обойдется в гостинице Mövenpick Hotel Krasnaya Polyana. Двухместный люкс дюплекс с завтраком за ночь стоит 115 тыс рублей.

Если бюджет за ночь ограничен 100 тыс рублей, хорошим вариантом для встречи Нового года станет отель Park Inn by Radisson Роза Хутор. Отдых в просторном (55 м) номере люкс обойдется за ночь в 93,8 тыс рублей. В этом отеле на новогоднюю ночь свободны также номера полулюкс, семейный, улучшенный и стандарт. Последний самый бюджетный - от 37,8 тыс рублей.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

VIP глэмпинг

«Дом на дереве» ныне переименованный в глэмпинг «Дзен Поляна» предлагает гостям уютные шале. Двухместные шале на Новый год уже распроданы, но можно поселиться в шале на четверых. Домик площадью 40 кв м можно снять на сутки за 76 тыс рублей. Цена не зависит от числа гостей, их может быть от одного до четверых. Завтрак включен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего 65 тыс рублей нужно заплатить, чтобы встретить 2024 год в гостинице «Корпоративный центр Сбербанка». Она пользуется высоким спросом и на новогоднюю ночь в этой гостинице остался только один свободный номер. Делюкс с двумя кроватями - цена за сутки 65 тыс рублей.

Новогодняя ночь за 50 000 рублей

Отель Grand Way Haveli оказался эконом-вариантом среди самых дорогих отелей в сочинских горах. Лофт-апартаменты обойдутся в 47 тыс рублей, в цену не включен завтрак.