Новый год дорого: самые шикарные отели в горах Сочи

Сколько стоит новогодняя ночь в лучших отелях на горнолыжных курортах Сочи? В списке только доступные к бронированию варианты. Некоторые дорогие отели, например Rixos и «Новотель», не попали в выборку, так как все места в них на Новый год уже раскуплены.
В горном кластере Сочи есть несколько поселков, однако большинство дорогих отелей разместилось в селе Эсто-Садок неподалеку от Красной Поляны.
Ночь в отеле за 100 000 рублей
Дороже всего ночь с 31 декабря на 1 января обойдется в гостинице Mövenpick Hotel Krasnaya Polyana. Двухместный люкс дюплекс с завтраком за ночь стоит 115 тыс рублей.
Если бюджет за ночь ограничен 100 тыс рублей, хорошим вариантом для встречи Нового года станет отель Park Inn by Radisson Роза Хутор. Отдых в просторном (55 м) номере люкс обойдется за ночь в 93,8 тыс рублей. В этом отеле на новогоднюю ночь свободны также номера полулюкс, семейный, улучшенный и стандарт. Последний самый бюджетный - от 37,8 тыс рублей.
VIP глэмпинг
«Дом на дереве» ныне переименованный в глэмпинг «Дзен Поляна» предлагает гостям уютные шале. Двухместные шале на Новый год уже распроданы, но можно поселиться в шале на четверых. Домик площадью 40 кв м можно снять на сутки за 76 тыс рублей. Цена не зависит от числа гостей, их может быть от одного до четверых. Завтрак включен.
Всего 65 тыс рублей нужно заплатить, чтобы встретить 2024 год в гостинице «Корпоративный центр Сбербанка». Она пользуется высоким спросом и на новогоднюю ночь в этой гостинице остался только один свободный номер. Делюкс с двумя кроватями - цена за сутки 65 тыс рублей.
Новогодняя ночь за 50 000 рублей
Отель Grand Way Haveli оказался эконом-вариантом среди самых дорогих отелей в сочинских горах. Лофт-апартаменты обойдутся в 47 тыс рублей, в цену не включен завтрак.