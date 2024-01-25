Пробки на границе России и Абхазии в этом году станут меньше

Один из самых загруженных в России пунктов пропуска отремонтируют и сделают шире. Пропускная способность КПП "Адлер" в этом году должна увеличиться почти в 10 раз.

В скором времени россияне смогут быстрее пересекать границу с Абхазией. В этом году на КПП "Адлер" запланирована масштабная реконструкция. Информацию об этом озвучили в Росгранстрое.

"После завершения реконструкции в пункте будет функционировать 28 полос движения. Пропускная способность пункта заметно вырастет - в 9,5 раз для транспорта (с полутора до более чем 14 тысяч автомобилей в сутки) и в три раза для людей, пересекающих границу пешком (с 28 до 80,5 тысячи человек в сутки)"

– Росгранстрой

Обновленный КПП оборудуют новой системой досмотра, которая позволит одновременно оформлять до ста автомобилей.

Сейчас идет процесс подготовки всех необходимых документом, затем рабочие приступят к ремонтным работам.