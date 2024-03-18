Прикованного к дереву инвалида заставляли просить милостыню в Кисловодске

В Кисловодске набирает обороты история с безногим мужчиной, которого неизвестные приковали цепью к дереву на улицу. 15 марта его спасли прохожие, распилив замок болгаркой. Открыто уголовное дело.

Лишившийся ног мужчина, которого нашли прикованным к дереву в инвалидной коляске на одной из улиц Кисловодска, рассказал, как он оказался в таком положении.

По словам пострадавшего, из-за беспомощного положения он фактически находился в рабстве у преступников, заставлявших его просить милостыню на улице.

Каждое утро эти люди привозили его к местам, где за день проходит много людей, то есть к железнодорожному вокзалу или центральному рынку. За день мужчине удавалось набирать около 7 тыс рублей. Все эти деньги у него забирали "хозяева", которые приезжали за ним вечером и увозили его на ночевку.

Ранее мужчина уже пытался освободиться, устроив побег. Но преступники отыскивали его и снова отправляли попрошайничать, передает НТВ.

Наконец они приковали инвалида к дереву. Так продолжалось неделю, после чего кто-то из прохожих вызвал полицию, а другие освободили пострадавшего.

Мужчину поселили в социальном центре. Тех, кто взял его в рабство, ищет полиция.

Открыто уголовное дело, о результатах расследования будет уведомлен глава СКР Александр Бастрыкин.