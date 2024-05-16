Прибрежные воды Анапы оккупировали полчища медуз

Несмотря на то, что Черное море у берегов Кубани прогрелось до нормальных значений, отдых у воды вряд ли будет комфортным для отдыхающих – проблема в том, что побережье Анапы облюбовали полчища медуз.

Черноморское побережье Анапы оккупировали медузы – как полагают эксперты, полчища желеобразных творений природы пригнал сюда недавний шторм и сильный ветер, однако это еще не главная проблема для отдыхающих – дело в том, что стрекательные клетки некоторых их видов способны вызывать у людей болезненные ожоги, рассказал завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.

"Большая концентрация медуз у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне и от ветра, который их концертирует или прибивает к берегу… Касаемо отдыхающих, гостей нашего региона, конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру с медузой ризостомой или корнерот, они способны оставлять на теле человека довольно сильные ожоги"

- Алексей Абрамчук

В местных СМИ нашествие уже получило название "киселя" из медуз. Тем не менее, неожиданный визит медуз не несет за собой никаких экологических последствий – такие морские нашествия в водах Кубани случаются ежегодно и носят системный характер, передает РИА Новости.

К тому же морских обитателей привлекает более теплая вода, которая сильнее прогревается именно у берегов, на мелководье – отдыхающим стоит просто переждать нынешнее их нашествие.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в ближайшие выходные на юге России может открыться купальный сезон - уже сейчас вода Черного моря благодаря жаркой погоде, установившейся в южных регионах страны, прогрелась до 18 градусов тепла, что вполне комфортно для купания.