Президенту США грозит реальный импичмент

Минувшей ночью Палата представителей США большинством голосов одобрила расследование для импичмента Джо Байдена, если дело дойдет до сената, процедура превратится в судебный процесс.

Палата представителей Конгресса США, заседание которой прошло минувшей ночью, большинством голосов (221 против 212) одобрила резолюцию, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена.

Резолюция предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить разбирательство в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента, передает ТАСС.

"Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование"

- спикер палаты представителей Майк Джонсон

Джонсон назвал принятую резолюцию "критически важным шагом", отметив, что "сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд".

Байден же назвал решение палаты представителей "атакой с помощью лжи", а саму резолюцию - "безосновательным политическим трюком".

Тем не менее, если дело дойдет до Сената Конгресса, процедура превратится в судебный процесс в отношении действующего президента страны. Чтобы импичмент состоялся, нужно не менее двух третей голосов сенаторов, сейчас Сенат контролируют представители партии Байдена - демократы.