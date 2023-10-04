Президент Узбекистана готовит официальный визит в Россию

Опубликовано: 14:06, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Завтра, 5 октября, стартует официальный трехдневный визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в ходе которого узбекский лидер проведет переговоры с Владимиром Путиным, Михаилом Мишустиным и посетит Татарстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев завтра начинает свой официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом"

- пресс-служба президента Узбекистана

Ожидается, что в соответствии с программой пребывания в Москве пройдут переговоры узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Также в Москве пройдет встреча Мирзиеева с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Программа официального предусматривает и поездку президента Узбекистана в Татарстан, где он проведет переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым, - добавили в пресс-службе.