Путин: отношения Москвы и Ташкента развиваются в духе стратегического партнерства

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку взаимоотношениям и взаимодействиям России и Узбекистана, об этом говорится в его поздравительной телеграмме узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.
Республика Узбекистан 1 сентября отмечает День независимости.
"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах"
– Путин
Также российский лидер назвал успешным экономическое и социальное развитие республики. Он выразил уверенность, что Москва и Ташкент совместно продолжат наращивать конструктивные связи в различных областях - "на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".