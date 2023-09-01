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Путин: отношения Москвы и Ташкента развиваются в духе стратегического партнерства

Путин: отношения Москвы и Ташкента развиваются в духе стратегического партнерства
© Фото: сайт Кремля
Российский лидер поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики. Он высоко оценил отношения двух стран и выразил уверенность в развитии взаимодействия в различных сферах.

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку взаимоотношениям и взаимодействиям России и Узбекистана, об этом говорится в его поздравительной телеграмме узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

Республика Узбекистан 1 сентября отмечает День независимости.

"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах"

– Путин

Также российский лидер назвал успешным экономическое и социальное развитие республики. Он выразил уверенность, что Москва и Ташкент совместно продолжат наращивать конструктивные связи в различных областях - "на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".

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