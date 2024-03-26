Президент УЕФА позвал Кобахидзе приехать на Евро-2024

Стартовый матч чемпионата Европы по футболу состоится 14 июля, а финальный – 14 июля. Турнир в Германии станет для грузинской сборной первым континентальным первенством в ее истории.

Президент УЕФА Александер Чеферин пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на матчи чемпионата Европы 2024 года. Об этом сказано в сообщении администрации правительства.

"Ваше превосходительство, мне очень приятно иметь возможность пригласить Вас от имени УЕФА посетить чемпионат Европы 2024 в рамках VIP-программы УЕФА"

– письмо главы УЕФА

Напомним, чемпионат Европы 2024 года стартует 14 июня, а завершится – 14 июля. Матчи будут проходить в десяти городах Германии. Для Грузии это будет первое в ее истории первенство Европы. Подопечные Вилли Саньоля попали в группу F, где их соперниками будут сборные Португалии, Турции и Чехии.