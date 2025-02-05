Президент Турции принял онлайн участие во встрече в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня прошла четырехсторонняя встреча Турция-США-Саудовская Аравия-Сирия, в которой в онлайн-режиме участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в онлайн формате сегодня принял участие во встрече в Эр-Рияде с участием президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Встреча была посвящена дальнейшему развитию Сирии, и участие в ней турецкого лидера было высоко оценено всеми сторонами. Так, президент Турции на ней отметил, что Сирия должна стать мирной, стабильной и процветающей страной, сотрудничающей со всеми странами региона, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Эрдоган заверил, что Анкара всячески поддержит администрацию Дамаска в ее борьбе с террористическими организациями и готова оказать поддержку в управлении и обеспечении безопасности мест заключения террористов.

Турецкий лидер особо отметил то, что решение президента США Дональда Трампа о снятии санкций с Сирии, принятое накануне, имеет историческое значение: оно станет примером для других стран, которые также ввели ограничения в отношении Дамаска, и это станет предпосылкой к инвестициям в различные области Сирии.

Также Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что лидерам и представителям на техническом уровне было бы полезно незамедлительно начать переговоры о прекращении огня и мире в рамках российско-украинской войны, и Турция сделает для этого все возможное.