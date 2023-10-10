Президент Турции и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Опубликовано: 21:52, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Глава ООН и президент Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Также обсуждалась посредническая роль Турции для доставки в регион гуманитарных грузов.

Избыточное применение силы может привести к созданию тупика в палестино-израильском конфликте. Об этом говорили турецкий лидер и генсек ООН.

В этой связи стороны призвали все заинтересованные стороны проявить сдержанность.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. <…> Обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять в связи с палестино-израильским конфликтом»

– администрация турецкого лидера

Кроме того, стороны обсудили роль Турции как посредника в деле доставки гумпомощи на Ближний Восток.