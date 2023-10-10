Президент Турции и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава ООН и президент Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Также обсуждалась посредническая роль Турции для доставки в регион гуманитарных грузов.
Избыточное применение силы может привести к созданию тупика в палестино-израильском конфликте. Об этом говорили турецкий лидер и генсек ООН.
В этой связи стороны призвали все заинтересованные стороны проявить сдержанность.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. <…> Обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять в связи с палестино-израильским конфликтом»
– администрация турецкого лидера
Кроме того, стороны обсудили роль Турции как посредника в деле доставки гумпомощи на Ближний Восток.