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Президент Турции и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
© Фото: Динара Хаирова
Глава ООН и президент Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Также обсуждалась посредническая роль Турции для доставки в регион гуманитарных грузов.

Избыточное применение силы может привести к созданию тупика в палестино-израильском конфликте. Об этом говорили турецкий лидер и генсек ООН.

В этой связи стороны призвали все заинтересованные стороны проявить сдержанность.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. <…> Обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять в связи с палестино-израильским конфликтом»

– администрация турецкого лидера

Кроме того, стороны обсудили роль Турции как посредника в деле доставки гумпомощи на Ближний Восток.

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