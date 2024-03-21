Президент Таджикистана: теракт в Крокусе – постыдное событие

Глава Таджикистана призвал жителей страны обращать больше внимания на воспитание детей, чтобы не допустить повторения события, подобного теракту в Крокусе. Эмомали Рахмон назвал его ужасным событием.

Президент Таджикистана высказался в связи с терактом в Крокус сити холле в Москве. Заявление он сделал на церемонии в честь Навруза в Душанбе.

"Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей"

– Эмомали Рахмон

Глава государства обратил внимание на необходимость делать все возможное, чтобы не допустить влияния на юное поколение со стороны "деструктивных и ужасающих" организаций – это жизненно важно, чтобы, чтобы молодежь не порочила доброе имя своего государства и своих родителей.

Накануне Рахмон позвонил Владимиру Путину. Таджикистанский лидер выразил глубокие соболезнования, а также заявил, что такому страшному преступлению нет оправдания. Президенты также договорились активизировать сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

Теракт в Крокус сити холле

Трагедия произошла 22 марта. Террористы ворвались в здание с автоматами и открыли огонь. Позже там прогремел взрыв, начался пожар. От огня у зала провалилась крыша.

По информации на данный момент, в теракте погибли 137 человек, в том числе трое детей. Ранены были 182 человека. Спасательная операция завершилась, поисковая еще продолжается. Поэтому число жертв может вырасти.

Было задержано в общей сложности 11 подозреваемых. Части уже выбрали меру пресечения – они взяты под арест.