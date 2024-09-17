Вестник Кавказа

Президент Казахстана совершает государственный визит в Монголию

Президент Казахстана совершает государственный визит в Монголию
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха – стороны намерены заключить ряд важных соглашений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прилетел в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха.

Это его первый визит за последние 16 лет, делегацию Казахстана в аэропорту монгольской столицы встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанского лидера в Монголии ждет большая деловая программа: президенты двух стран проведут переговоры на высшем уровне, после чего планируется подписание ряда важных межгосударственных документов.

Напомним, отношения Казахстана и Монголии активно развиваются: только за минувший 2023 страны нарастили двусторонний товарооборот больше чем на четверть, на 27,7%, до $133 млн.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД России посетит Узбекистан с рабочим визитом

Глава МИД России посетит Узбекистан с рабочим визитом

Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

Лидеры России и ОАЭ встретятся в Ново-Огарево перед саммитом БРИКС

Лидеры России и ОАЭ встретятся в Ново-Огарево перед саммитом БРИКС

Пезешкиан приедет в Москву подписать договор РФ и ИРИ

Пезешкиан приедет в Москву подписать договор РФ и ИРИ

Президент Казахстана совершает официальный визит в Туркменистан

Президент Казахстана совершает официальный визит в Туркменистан

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе

Пашинян летит на консультацию с Макроном

Пашинян летит на консультацию с Макроном

Владимир Путин готовит визит в Катар

Владимир Путин готовит визит в Катар

Дагестан и Саудовская Аравия наладят бизнес-партнерство

Дагестан и Саудовская Аравия наладят бизнес-партнерство

Шавкат Мирзиеев вылетел в Астану

Шавкат Мирзиеев вылетел в Астану

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы