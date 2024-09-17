Президент Казахстана совершает государственный визит в Монголию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха – стороны намерены заключить ряд важных соглашений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прилетел в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха.

Это его первый визит за последние 16 лет, делегацию Казахстана в аэропорту монгольской столицы встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанского лидера в Монголии ждет большая деловая программа: президенты двух стран проведут переговоры на высшем уровне, после чего планируется подписание ряда важных межгосударственных документов.

Напомним, отношения Казахстана и Монголии активно развиваются: только за минувший 2023 страны нарастили двусторонний товарооборот больше чем на четверть, на 27,7%, до $133 млн.