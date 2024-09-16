Вестник Кавказа

Президент Израиля: мы не стремимся воевать с Ливаном

Ицхак Герцог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильский президент в беседе на британском телевидении заявил, что новую Ливанскую войну пытаются устроить Иран и "Хезболла", а Израиль лишь обороняется. Он подчеркнул, что корнем зла в случае Ливана является захват власти в стране террористической группировкой.

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью британским СМИ обратил внимание на отсутствие у Тель-Авива каких-либо планов на военное противостояние с соседним государством – Ливаном. Он подчеркнул, что израильская армия наносит удары исключительно по целям, связанным с движением "Хезболла", не являющимся официальной властью в Ливане.

Ицхак Герцог в беседе с журналистов Sky News указал, что еврейское государство считает Ливан страной, захваченной "Хезболлой", которую Тель-Авив рассматривает как террористическую организацию. Именно это состояние захвата ливанского государства, по его словам, порождает сейчас опаснейшее положение дел, когда эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может достигнуть недопустимых размеров.

Также президент Израиля заверил, что во время бомбардировки Бейрута два дня назад ЦАХАЛ убил тех командиров "Хезболлы", которые готовили нападение на израильские территории, аналогичные атаке ХАМАС 7 октября прошлого года.

После этого он еще раз повторил, что Израиль занимается только обороной своей территории, в то время как война постоянно раздувается Ираном и иранскими марионетками в регионе.

Кроме того, Ицхак Герцог отверг обвинения Израиля в организации секретной операции со взрывающимися пейджерами, заявив, что "у "Хезболлы" в Ливане много врагов".

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