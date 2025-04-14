Президент Грузии встретится с папой римским Львом XIV

Президент Грузии Кавелашвили проведет личную встречу с новым папой римским Львом XIV. Она пройдет в формате тет-а-тет.

Сегодня в Ватикане состоится личная встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили и нового папы римского Льва XIV, чья интронизация прошла накануне, сообщили в пресс-службе грузинского лидера.

"Наши отношения между Грузией и Ватиканом очень важны. У нас были очень плодотворные отношения с предыдущим Папой, и я надеюсь, что с новым Папой у нас будет возможность еще больше углубить наши отношения"

- Михаил Кавелашвили

По данным грузинского телеканала Imedi, встреча пройдет в формате тет-а-тет. Кавелашвлили и Лев XIV обсудят настоящее и будущее отношений между Грузией и Ватиканом. Во встрече с папой также примет участие глава МИД Мака Бочоришвили.

Напомним, что Михаил Кавелашвили возглавляет грузинскую делегацию в Ватикане, которая прибыла на торжественную церемонию интронизации папы римского Льва XIV. Она состоялась 18 мая на площади Святого Петра.