Баку провел первые переговоры с папой Львом XIV в день его интронизации

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, присутствовавшая на торжественной процедуре интронизации папы римского Льва XIV, по завершении ритуалов провела первый официальный контакт Азербайджанской Республики с новым главой Римской католической церкви.
Как сообщили в азербайджанском парламенте, Сахиба Гафарова озвучила Льву XIV поздравительное послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и собственные пожелания успешных духовных трудов на благо верующих.
Сахиба Гафарова прибыла в Рим с рабочим визитом накануне вместе с группой депутатов Милли Меджлиса. В итальянской столице ее встретили посол АР в Италии Рашид Асланов и дипломатический представитель республики в Ватикане Ильгар Мухтаров.