Вестник Кавказа

Баку провел первые переговоры с папой Львом XIV в день его интронизации

Баку провел первые переговоры с папой Львом XIV в день его интронизации
© Фото: АзерТАдж
Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова поговорила с папой римским Львом XIV после его интронизации, передав послание от президента АР Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, присутствовавшая на торжественной процедуре интронизации папы римского Льва XIV, по завершении ритуалов провела первый официальный контакт Азербайджанской Республики с новым главой Римской католической церкви.

Как сообщили в азербайджанском парламенте, Сахиба Гафарова озвучила Льву XIV поздравительное послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и собственные пожелания успешных духовных трудов на благо верующих.

Сахиба Гафарова прибыла в Рим с рабочим визитом накануне вместе с группой депутатов Милли Меджлиса. В итальянской столице ее встретили посол АР в Италии Рашид Асланов и дипломатический представитель республики в Ватикане Ильгар Мухтаров.

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