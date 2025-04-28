Сахиба Гафарова представит Азербайджан на инаугурации папы римского Льва XIV

Азербайджан, традиционно поддерживающие хорошие связи с Ватиканом, будет присутствовать на церемонии интронизации папы римского Льва XIV на уровне председателя парламента – Сахиба Гафарова уже прилетела в Рим.

Сегодня вечером в Рим прилетела председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова вместе с другими азербайджанскими депутатами. Цель визита азербайджанской парламентской делегации – присутствие на торжественной церемонии интронизации нового папы римского – Льва XIV.

В римском аэропорту Сахибу Гафарову и депутатскую делегацию встретили дипломатические представители Азербайджана в Италии и Ватикане Рашид Асланов и Ильгар Мухтаров, а также дипломаты Ватикана.

Лев XIV будет интронизирован завтра. После интронизации новый папа римский отслужит свою первую мессу в статусе главы римской католической церкви.

Известно, что Россия будет присутствовать на церемонии интронизации нового папы римского на уровне главы Минкультуры Ольги Любимовой. США анонсировали прибытие в Ватикан вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.