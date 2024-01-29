Президент Грузии начала процесс создания европейской платформы

Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня запустила процесс создания "Платформы единства для Европы". Переговоры с политическими партиями о создании платформы проходят в резиденции президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня начала переговоры с политическими партиями республики и создании платформы, которая должна помочь стране в евроинтеграции.

Уточняется, что встречи проходят в резиденции президента.

Первую встречу Зурабишвили должна провести с представителями партии "Лело".

Также известно, что еще пять партий дали свое согласие на участие в создании платформы, это партия "Национальное движение", "Гирчи — больше свободы", "Граждане", "Стратегия Агмашенебели" и партия "Европейские демократы". Также переговоры должны состояться с основателем оппозиционного канала Mtavari Arkhi Никой Гварамия.

Отказались от участия две партии – "За Грузию" и "Европейская Грузия".

Накануне во время своего выступления с годовым отчетом перед парламентом страны Зурабишвили заявила, что собирается создать хартию "Платформа единства для Европы", чтобы объединить все идеи, которые помогут стране попасть в Евросоюз.