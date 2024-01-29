Вестник Кавказа
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Президент Грузии начала процесс создания европейской платформы

Президент Грузии начала процесс создания европейской платформы
© Фото: сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня запустила процесс создания "Платформы единства для Европы". Переговоры с политическими партиями о создании платформы проходят в резиденции президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня начала переговоры с политическими партиями республики и создании платформы, которая должна помочь стране в евроинтеграции. 

Уточняется, что встречи проходят в резиденции президента. 

Первую встречу Зурабишвили должна провести с представителями партии "Лело". 

Также известно, что еще пять партий дали свое согласие на участие в создании  платформы, это партия "Национальное движение", "Гирчи — больше свободы", "Граждане", "Стратегия Агмашенебели" и партия "Европейские демократы". Также переговоры должны состояться с основателем оппозиционного канала Mtavari Arkhi Никой Гварамия. 

Отказались от участия две партии – "За Грузию" и "Европейская Грузия". 

Накануне во время своего выступления с годовым отчетом перед парламентом страны Зурабишвили заявила, что собирается создать хартию "Платформа единства для Европы", чтобы объединить все идеи, которые помогут стране попасть в Евросоюз.

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