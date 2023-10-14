Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Опубликовано: 13:10, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении окончательно ратифицирован Римский статут МУС. Президент страны подписал соответствующий закон.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

"Хачатурян подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС"

– сайт президента Армении

Римский статут был ратифицирован Нацсобранием (парламентом) республики 3 октября. Он пока не вступил в силу в Армении, это произойдет через 60 дней после завершения необходимых процедур внутри страны.

Армянский премьер Никол Пашинян, комментируя принятие Статута страной, сказал, что Ереван искал возможности, которые бы способствовали повышению безопасности Армении, такой возможностью стал Римский статут.

Что такое Римский статут?

Римский статут наделяет юрисдикцией МУС в стране, его подписавшей. Этот суд разбирает дела, связанные с геноцидом, международной агрессией и преступления против человечности.

В этом году досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Россия и Армения

Принятие Ереваном Статута было оценено в Москве как "чрезвычайно враждебный" и "абсолютно неприемлемый" шаг. В МИД РФ указали на то, что ратификация скандального антироссийского документа приведет к "крайне негативным" последствиям для отношений Москвы и Еревана.